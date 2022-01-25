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Иран назвал условие для переговоров с США

Президент Ирана Раиси: Тегеран готов пойти на переговоры с США после отмены санкций

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов пойти на переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение страны.

«На сегодняшний день прямых переговоров не было. Однако сегодня мы заявляем, если противоположная сторона намерена снять репрессивные санкции, то мы можем согласиться», — отметил политик.

Иранский лидер добавил, что со стороны Соединенных Штатов существует желание вести прямые переговоры. «Эти запросы не новые, они были всегда. Некоторые страны сообщают нам, что Вашингтон хочет вести переговоры напрямую [с Ираном]», — сказал он.

В декабре постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов снять с Ирана санкции, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Марина Совина
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