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Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на формирование одноуровневой системы местного самоуправления в России. Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно документу, местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также во внутригородских территориях городов федерального значения. Таким образом, с помощью одноуровневой системы организации местного самоуправления можно будет создать новую систему организации власти, основа которой — принцип привязки к населению.

Кроме того, в соответствии с законопроектом усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одно из оснований для отставки — это систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Также документ предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления будет установлен один срок полномочий — пять лет.

16 декабря 2021 года главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение законопроект о развитии местного самоуправления. Документ является следующим этапом по выстраиванию в России единой системы публичной власти.

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Юлия Ямпольская
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