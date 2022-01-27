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Кремль опроверг недопуск блокадников на кладбище Петербурга из-за визита Путина

Песков опроверг недопуск блокадников на Пискаревское кладбище из-за визита Путина

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг недопуск блокадников на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга из-за визита президента России Владимира Путина. Его слова приводит издание «Подъем».

Как отметил пресс-секретарь, движение вокруг кладбища в не перекрывали, а жителей свободно пускали почтить память погибших. Их попросили немного подождать, когда глава государства возлагал цветы, однако это было быстро, отметил Песков.

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Юлия Ямпольская
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