Женщина сбрила половину волос из-за боли от их тяжести

Женщина пожаловалась на жизнь с аномально густыми волосами и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах пользовательница соцсети Лола (Lola) показала, как она филирует плотные пряди специальными ножницами, чтобы сделать их менее густыми. «Люди постоянно говорят мне, что никогда не видели так много волос. Я сбриваю половину, но меня все равно преследуют головные боли из-за тяжести локонов», — объяснила героиня материала.

По ее словам, две недели назад она сходила к парикмахеру, которого попросила состричь как можно больше волос. Однако профессиональной процедуры оказалось недостаточно, поэтому Лола решила самостоятельно облегчить прическу.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала более 42 миллионов просмотров и 6 тысяч лайков. Зрители были удивлены рассказом женщины и принялись писать об этом в комментариях. «Я смотрю на это видео с двумя прядями на голове», «Вся моя голова — это всего лишь одна часть того, что вы отрезали ножницами», «О, боже! Даже после филировки у тебя больше волос, чем у меня! Тебе нужно масло для остановки роста волос», «Я никогда не видела кого-то с такой же густотой волос, как у меня. Я подрезаю свои пряди точно так же», — высказывались они.

В марте 2021 года младенец с аномально густыми волосами прославился в сети. Пользователь с никнеймом eyeswideblue опубликовал изображение, на котором он кормит из бутылочки ребенка. На кадре видно, что у девочки пышные и густые темные волосы. «Посмотрите на количество волос моей двухмесячной дочери», — подписал он пост, который прославил младенца.