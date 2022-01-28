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Священник принялся изгонять бесов из пассажирки автобуса при виде ее татуировок

Филиппинка пережила сеанс экзорцизма в автобусе из-за своей нестандартной внешности

Фото: @thedeedeevi

Филиппинка, чье тело полностью покрыто татуировками, пожаловалась на неадекватную реакцию окружающих на ее внешний вид. Историю художницы Диди Виллегас (DeeDee Villegas) приводит Mirror.

По словам 30-летней жительницы города Себу, свою первую тату в виде этнического узора она нанесла на шею под давлением сверстников во время учебы в университете искусств. Позднее девушка заинтересовалась культурой филиппинского народа и значением местных орнаментов. В течение 12 лет она переносила их на свою кожу. Помимо этого, Виллегас залила черным пигментом глазные яблоки и украсила лицо пирсингом. В общей сложности она потратила на все модификации 150 тысяч песо (более двух миллионов рублей).

Героиня материала рассказала, что однажды из-за своей нестандартной внешности ей пришлось пережить сеанс экзорцизма в общественном транспорте. «Мне хорошо запомнился случай, когда при виде моих тату находившийся в автобусе священник вскинул руки к небу и принялся выкрикивать молитвы, чтобы изгнать из меня дьявола. Более того, он заставлял других пассажиров постоянно произносить цитаты из библии для защиты от бесов», — вспомнила художница.

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Виллегас заявила, что привыкла к критике в родной стране, однако верит, что под влиянием запада взгляды местных жителей изменятся. «В социальных сетях у меня появилось столько подписчиков, что люди постоянно узнают меня на улице. Но интернет — это интернет, и я регулярно получаю свою порцию хейта. Примерно 60 процентов комментариев, которые мне пишут, позитивны, однако до сих пор появляются люди, которые читают надо мной выдержки из Библии», — заключила она.

В январе сообщалось о девушке, которая устыдилась своей татуировки с пошлым смыслом, которую сделала из-за чувств к мужчине, и начала избегать врачей. Джемма призналась, что в то время ей нравился один тату-мастер, и она набила у него тату в виде кошки с надписью «погладь меня» на бедре. В конечном итоге ей удалось вступить в отношения с этим мужчиной, однако неприличный подтекст рисунка начал ее смущать.

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Дина Васильева
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