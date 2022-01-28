Священник принялся изгонять бесов из пассажирки автобуса при виде ее татуировок
Филиппинка, чье тело полностью покрыто татуировками, пожаловалась на неадекватную реакцию окружающих на ее внешний вид. Историю художницы Диди Виллегас (DeeDee Villegas) приводит Mirror.
По словам 30-летней жительницы города Себу, свою первую тату в виде этнического узора она нанесла на шею под давлением сверстников во время учебы в университете искусств. Позднее девушка заинтересовалась культурой филиппинского народа и значением местных орнаментов. В течение 12 лет она переносила их на свою кожу. Помимо этого, Виллегас залила черным пигментом глазные яблоки и украсила лицо пирсингом. В общей сложности она потратила на все модификации 150 тысяч песо (более двух миллионов рублей).
Героиня материала рассказала, что однажды из-за своей нестандартной внешности ей пришлось пережить сеанс экзорцизма в общественном транспорте. «Мне хорошо запомнился случай, когда при виде моих тату находившийся в автобусе священник вскинул руки к небу и принялся выкрикивать молитвы, чтобы изгнать из меня дьявола. Более того, он заставлял других пассажиров постоянно произносить цитаты из библии для защиты от бесов», — вспомнила художница.
Виллегас заявила, что привыкла к критике в родной стране, однако верит, что под влиянием запада взгляды местных жителей изменятся. «В социальных сетях у меня появилось столько подписчиков, что люди постоянно узнают меня на улице. Но интернет — это интернет, и я регулярно получаю свою порцию хейта. Примерно 60 процентов комментариев, которые мне пишут, позитивны, однако до сих пор появляются люди, которые читают надо мной выдержки из Библии», — заключила она.
В январе сообщалось о девушке, которая устыдилась своей татуировки с пошлым смыслом, которую сделала из-за чувств к мужчине, и начала избегать врачей. Джемма призналась, что в то время ей нравился один тату-мастер, и она набила у него тату в виде кошки с надписью «погладь меня» на бедре. В конечном итоге ей удалось вступить в отношения с этим мужчиной, однако неприличный подтекст рисунка начал ее смущать.