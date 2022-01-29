ФСИН опровергла сообщения о проблемах у находящейся в СИЗО врача Елены Белой

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по городу Москве опровергло сообщения о проблемах у находящейся в столичном СИЗО-6 врача из Калининграда Елены Белой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвиняемая Е. Белая к сотрудникам учреждения с жалобами на условия содержания не обращалась», — отметили в ведомстве.

Во ФСИН отметили, что в ряде СМИ прозвучала информация о том, что обвиняемая подвергается унижениям со стороны сокамерников, ей не дают принимать душ. Некоторые подозреваемые якобы пользуются привилегиями со стороны администрации учреждения.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законодательством в СИЗО-6 установлен распорядок дня, который обязаны соблюдать все лица, находящиеся там. Согласно правилам внутреннего распорядка, подозреваемые и обвиняемые имеют возможность посещать душ не менее двух раз в неделю, выполнение распорядка контролируют сотрудники.

В конце ноября правозащитница Марина Литвинович заявила, что избиению подверглась врач из Калининграда Елена Белая, которая, по версии следствия, в 2018 году вместе с коллегой Элиной Сушкевич якобы «с целью улучшения показателей работы роддома» намеренно убила недоношенного новорожденного, введя ему смертельную дозу сульфата магния. Произошедшее российские медики попытались представить как смерть во время родов.

В декабре 2020 года присяжные оправдали Сушкевич и Белую, так как сочли недоказанным сам факт совершения преступления.

Однако в мае 2021-го этот вердикт был отменен первым апелляционным судом общей юрисдикции, поскольку в ходе суда усмотрели нарушения. Так, одним из присяжных был ранее судимый за умышленные преступления мужчина, который по закону не имел права занимать этот пост.

В августе 2021 года дело было передано в Московский областной суд, который в октябре взял Белую и Сушкевич под стражу на три месяца.

