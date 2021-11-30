Названы главные жертвы издевательств в российских женских колониях

Самая уязвимая группа в женских колониях и СИЗО — заключенные, осужденные или подозреваемые в убийствах детей или попытках убийства ребенка. О том, что они часто становятся главными жертвами издевательств, в интервью «Ленте.ру» рассказала правозащитница Марина Литвинович.

По ее словам, жестокое отношение встречается даже в московском СИЗО — женщин бьют и выкидывают их вещи к двери камеры со словами «уходи». В колониях наказания могут быть еще жестче. «Коллективное наказание путем битья — это распространенная практика. Еще объявляют бойкоты, если женщина как-то не так себя ведет. Могут даже насильно побрить наголо, испортить вещи», — пояснила правозащитница.

По словам Литвинович, недавно избиению подверглась врач из Калининграда Елена Белая, которая, по версии следствия, в 2018 году вместе с коллегой Элиной Сушкевич якобы «с целью улучшения показателей работы роддома» намеренно убила недоношенного новорожденного, введя ему смертельную дозу сульфата магния. Произошедшее российские медики попытались представить как смерть во время родов.

Правозащитница добавила, что избиению подвергалась и врач-акушер Юлиана Иванова, которая проходит по делу о суррогатных младенцах. Следственные органы квалифицируют дело как «торговлю людьми». В 2020 году Иванова жаловалась на избиение сокамерницами. Дело было возбуждено в январе прошлого года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев, один из которых был мертв. Помимо Ивановой по нему проходят еще несколько медиков.

«Причем эта врач — большой профессионал, лауреат различных премий, а дело о суррогатных младенцах очень похоже на заказное. И вот, попав в московское СИЗО №6, она столкнулась с такой жестокостью. И то же самое происходит на зонах», — пояснила Литвинович.

5 октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН. По утверждению правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видеозаписей с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. Позднее стали появляться другие записи с пытками заключенных. Возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. По данным «Интерфакса», причиной стал резонанс вокруг ситуации с пытками в колониях. Новым руководителем ведомства глава государства назначил заместителя министра внутренних дел генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева.