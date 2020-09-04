Обвиняемая по делу о торговле младенцами рассказала об угрозах сокамерниц

В Москве обвиняемая по делу о торговле младенцами врач Юлиана Иванова пожаловалась на угрозы со стороны сокамерниц. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает RT

По данным издания, во время проверки СИЗО №6 правозащитниками женщина рассказала, что находящиеся с ней в камере создают невыносимые условия жизни. Она пояснила, что угрозы поступают ей на протяжении последних двух недель. Женщина намекнула, что ее избили — Иванова рассказала, как обращалась к медикам изолятора и делала рентген, проверяя, целы ли ребра.

Обвиняемая не стала писать заявление о случившемся, но рассказала членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что она не собирается кончать жизнь самоубийством. По словам правозащитников, проблемы в камере возникли из-за предъявленного Ивановой обвинения — в уголовном мире крайне отрицательно относятся к преступлениям против детей.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, избиение Ивановой не связано с ее статьей, дело в возникшей личной перепалке с одной из сокамерниц, при этом до рукоприкладства не доходило, все закончилось словесной ссорой. Доктор Иванова долгое время находилась в камере, рассчитанной на сорок человек. После визитов членов ОНК ее перевели в другую, где содержатся 13 заключенных.

Об аресте Юлианы Ивановой сообщалось 15 июля. Вместе с ней по делу о торговле младенцами проходят медики Артур Ашитков, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова. Позже Басманный суд столицы арестовал еще четырех фигурантов дела.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, это и привело к его гибели.

23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.