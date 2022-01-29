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Токаев рассказал о живших в пятизвездочном отеле бандитах

Президент Казахстана Токаев сообщил о переходе боевиков в соседние республики

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что одна из бандитских группировок, принимавших участие в беспорядках в Алма-Ате, проживала в пятизвездочном отеле. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, командный штаб бандитов располагался на первом этаже гостиницы «Казахстан». «Сейчас ведут следствие, допрашивают людей. Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить», — сказал Токаев.

Многие боевики покинули Алма-Ату. «Кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался: сбривают бороду», — уточнил казахстанский лидер, добавив, что при задержании бандиты кричат, что являются случайными прохожими.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В страну были приглашены силы Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). С их помощью к 7 января удалось стабилизировать ситуацию.

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Варвара Кошечкина
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