Надаль обратился к Медведеву после победы в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Он потрясающий чемпион, и я несколько раз оказывался на его месте на этом турнире, когда не добирался до титула. И у меня нет никаких сомнений, что ты еще пару раз возьмешь этот титул и поднимешь кубок, потому что ты прекрасен», — обратился к Медведеву Надаль. Испанец отметил, что понимает, насколько тяжелый это момент для россиянина.

По словам Надаля, это был один из самых эмоциональных матчей в его теннисной карьере. Он заявил, что разделить эту встречу с Медведевым для него большая честь.

Ранее Медведев прокомментировал поражение в финале турнира. «Я хочу поздравить Рафаэля, потому что то, что он сделал, — это потрясающе. После матча я спросил его: "Ты вообще устал?" Это безумие, уровень был очень высоким», — поделился спортсмен.

Решающий поединок турнира в Сиднее продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Медведев второй год подряд терпит поражение в финале Australian Open. В 2021 году он уступил Новаку Джоковичу. В этом году сербский теннисист не смог принять участие в турнире. Его депортировали из Австралии перед стартом соревнований.

Для Надаля это уже вторая победа на турнире. Впервые он выиграл Australian Open в 2009 году.