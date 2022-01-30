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Медведев прокомментировал поражение в финале Australian Open

Медведев о поражении в финале Australian Open: это безумие, уровень был очень высоким

Фото: Simon Baker / AP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я хочу поздравить Рафаэля, потому что то, что он сделал, — это потрясающе. После матча я спросил его: "Ты вообще устал?" Это безумие, уровень был очень высоким. Думаю, ваше противостояние в Большой тройке (лучшие теннисисты в Открытой эре: Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль — прим. «Ленты. ру») еще продолжится», — поделился он и отметил, что после пятисетового матча тяжело говорить. Также Медведев поблагодарил свою команду и жену, которая не смогла присутствовать на матче, за поддержку.

Решающий поединок турнира в Сиднее продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Медведев второй год подряд терпит поражение в финале Australian Open. В 2021 году он уступил Новаку Джоковичу. В этом году сербский теннисист не смог принять участие в турнире. Его депортировали из Австралии перед стартом соревнований.

Дарья Коршунова
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