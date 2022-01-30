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Вассерман предрек непрерывный ледниковый период на Земле

Анатолий Вассерман: в будущем на Земле может наступить непрерывный ледниковый период

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Из-за ускоренного остывания ядра планеты в будущем на Земле может наступить непрерывный ледниковый период. Такое мнение озвучил депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. Об этом в воскресенье, 30 января, пишет ФАН.

Так он прокомментировал выводы ученых из Швейцарии, сообщивших, что ядро нашей планеты остывает в полтора раза быстрее, чем считалось ранее. В то же время ближайшим поколениям жителей Земли можно не беспокоиться из-за возможных грядущих изменений, отметил Вассерман.

«Если эта новость верна, то, вероятно, это будет означать уменьшение теплового потока из-под земли, когда исчерпается нынешний запас подземной энергии, но все равно это случится в очень отдаленном будущем. Грубо говоря, не через три-четыре миллиарда лет, а через полтора-два», — рассказал он.

Ранее ученые Брауновского университета в США предложили объяснение загадки лунных пород, хранящих свидетельства о мощном магнитном поле, которое в древности по силе соперничало с Земным. Они пришли к выводу, что древняя Луна могла генерировать поле благодаря собственному магнитному динамо.

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Евгения Куликова
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