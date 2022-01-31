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Белорусские силовики опубликовали видео с признанием россиянки Цвикевич

Опубликовано признание россиянки Веры Цвикевич, задержанной в Белоруссии

Гражданка России Вера Цвикевич, задержанная в Белоруссии по обвинению в участии в протестах в 2020 году, созналась в содеянном. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «ГУБОП».

«В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. (...) Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь. Всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — заявила Цвикевич. На видео она неоднократно оговаривается или не может произнести слово сразу, на кадрах видны склейки.

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Белорусские силовики задержали россиянку 27 января. Они предъявили ей обвинения по статье 342 Уголовного кодекса республики «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них». У Цвикевич есть вид на жительство в Белоруссии.

МИД России отреагировал на инцидент. Глава министерства Сергей Лавров 28 января заявил, что он в курсе ситуации с Цвикевич. В тот же день с ней встретился российский консул в Минске Алексей Маскалев.

В Белоруссии в 2020 году прошли массовые протесты после президентских выборов, на которых победителем признали действующего лидера Александра Лукашенко. По разным оценкам, в столице республики на акции выходили десятки или сотни тысяч человек. Ранее в Белоруссии на 11 лет колонии осудили россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для оппозиции. Дудникова также навещал российский консул.

Дмитрий Настасьев
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