Лавров обратил внимание на задержанную в Белоруссии россиянку

МИД России обратил внимание на задержание в Минске россиянки Веры Цвикевич и будет интересоваться ее судьбой. Об этом сообщил глава министерства Сергей Лавров в ходе интервью российским радиостанциям.

«Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране», — прокомментировал Лавров вопрос о внимании МИД к ситуации с Цвикевич.

О задержании в Белоруссии очередного гражданина России стало известно в четверг, 27 января. Веру Цвикевич белорусские силовики задержали в Минске, предъявив обвинение по статье 342 УК Белоруссии «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

Минск не в первый раз начинает уголовное преследование российского гражданина по делу о нарушении белорусского законодательства о митингах и беспорядках. Ранее 11 лет тюрьмы получил россиянин Егор Дудников, несмотря на внимание МИД России и визиты к нему российского консула.

На рассмотрении в белорусском суде также находится дело россиянки Софьи Сапеги, которая обвиняется в дискредитации власти в Белоруссии и разжигании социальной розни. Девушка отправила прошение о помиловании президенту республики Александру Лукашенко.