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Лавров обратил внимание на задержанную в Белоруссии россиянку

Глава МИД Лавров: мы будем интересоваться судьбой задержанной в Минске россиянки Цвикевич

Фото: Reuters

МИД России обратил внимание на задержание в Минске россиянки Веры Цвикевич и будет интересоваться ее судьбой. Об этом сообщил глава министерства Сергей Лавров в ходе интервью российским радиостанциям.

«Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране», — прокомментировал Лавров вопрос о внимании МИД к ситуации с Цвикевич.

О задержании в Белоруссии очередного гражданина России стало известно в четверг, 27 января. Веру Цвикевич белорусские силовики задержали в Минске, предъявив обвинение по статье 342 УК Белоруссии «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

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Дмитрий Настасьев
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