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Гражданку России задержали в Белоруссии

В Белоруссии задержали россиянку Веру Цвикевич, ее обвиняют в участии в протестах

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Гражданку России Веру Цвикевич задержали в Белоруссии по обвинению в участии в протестах. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», передает «Интерфакс».

Уточняется, что россиянка была задержана в Минске. У нее есть вид на жительство в Белоруссии. Цвикевич обвиняют по статье 342 УК Белоруссии «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

В декабре прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном диалоге с Минском из-за находящихся под следствием российских граждан. Он отметил, что судебное и иное преследование любого россиянина вызывает у властей обеспокоенность.

Марина Совина
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