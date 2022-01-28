Российский консул встретился с задержанной за протесты россиянкой в Белоруссии

Российский консул посетил задержанную за участие в акциях протеста в Белоруссии россиянку Веру Цвикевич, встреча прошла в одном из минских СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в республике Алексея Маскалева.

По его словам, встреча состоялась в пятницу, 28 января. Дипломат провел с девушкой разговор, подробности которого не сообщаются. «Работа ведется», — подчеркнул Маскалев. Он отметил, что у гражданки России есть адвокат, который занимается ее делом.

О задержании в Белоруссии очередного гражданина России стало известно в четверг, 27 января. Силовики задержали Веру Цвикевич в Минске, предъявив обвинение по статье 342 УК Белоруссии «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

Девушка имела вид на жительство в стране. Примечательно, что в августе 2020 года ее фотография украсила первую полосу газеты «Комсомольская правда в Беларуси», которая была посвящена начавшимся в республике акциям протеста.

Белорусские силовики не в первый раз начинают уголовное преследование российских граждан по делам о нарушении законодательства о митингах и беспорядках. Ранее 11 лет тюрьмы получил россиянин Егор Дудников, несмотря на внимание МИД России и визиты к нему представителей дипмиссии. 19-летний мужчина создал несколько оппозиционных видеороликов.

На рассмотрении в белорусском суде также находится дело россиянки Софьи Сапеги, которая обвиняется в дискредитации силовых структур и разжигании социальной розни. Девушка отправила прошение о помиловании президенту республики Александру Лукашенко.