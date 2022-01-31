Российские фермеры променяют пшеницу на бобы

В последний год рентабельность производства пшеницы в России снизилась с 56,1 процента в 2020 году до 51,8 процента. При этом Минсельхоз и участники рынка расходятся в причинах такой динамики, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве уверены, что показатели снизились из-за неурожая. Однако сами фермеры утверждают, что в первую очередь повлияли экспортные пошлины. Такие меры российских властей не позволили компенсировать значительный рост издержек.

На зерновом рынке уверены, что ситуация с пшеницей ухудшится, даже если урожай в этом году окажется выше. В связи с падением показателей часть производителей намерена заменить пшеницу на бобовые и другие более выгодные культуры.

Такие намерения связаны с тем, что рентабельность производства кукурузы за год выросла 48,4 процента до 51,2 процента, зернобобовых — с 49,9 процента до 50,5 процента, подсолнечника — с 80,2 процента до 95,4 процента, сои — с 49,4 процента до 77,7 процента, сахарной свеклы — с 43,4 процента до 50,4 процента.

Пошлины, на которые жалуются производители зерна, начали расти с середины прошлого года. Таким образом власти пытались не допустить роста цен в России. С июля производители платили 70 процентов от превышения индикативной цены в 200 долларов за тонну. С 28 января плата составляет 93,9 доллара за каждую поставленную на экспорт тонну.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко рассказал, что удобрения, необходимые для выращивания пшеницы, подорожали в два раза, средства защиты растений — на 30-50 процентов, также выросли в цене горюче-смазочные материалы. Тем не менее в Минсельхозе полагают, что даже в этих условиях фермеры увеличат посевы под зерновые, в том числе под пшеницу.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подсчитала, что в среднем в мире цены на еду в 2021 году увеличились на 28,1 процента. В России продуктовая инфляция за год превысила 10,5 процента.