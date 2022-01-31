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Тренер Медведева назвал причину поражения теннисиста от Надаля

Тренер теннисиста Даниила Медведева назвал обидным его поражение в финале от Надаля

Фото: Morgan Sette / Reuters

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал поражение спортсмена от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Его слова приводит Lequipe.

«Даниил мог некоторые вещи сыграть лучше, некоторые удары наносить острее. В дропшотах ему не хватало тонкости. У него было много моментов, когда он должен был забивать, закрывать розыгрыш, а он позволял ему продолжиться. Это очень обидно», — назвал причину поражения специалист. При этом он подчеркнул, что Медведев был смелым в игре и находил силы биться до последнего гейма.

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. По итогам турнира россиянин заработал более 1,1 миллиона долларов.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.

Анастасия Борисова
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