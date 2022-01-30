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Названа сумма призовых Медведева за выступление на Australian Open

Даниил Медведев заработал более 1,1 миллиона долларов за выступление на Australian Open

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Названа сумма призовых российского теннисиста Даниила Медведева за выступление на Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам турнира россиянин заработал более 1,1 миллиона долларов. Рафаэль Надаль, которому Медведев уступил в финальном матче, получил более 2 миллионов долларов.

Ранее Медведев был оштрафован на 12 тысяч долларов за конфликт с судьей во время полуфинального матча против грека Стефаноса Циципаса. Россиянин был наказан за неспортивное поведение во время матча, когда он спорил с судьей, а также за неприличный жест. Его соперника оштрафовали на 13 тысяч долларов за несогласованную помощь от тренеров.

Медведев второй год подряд терпит поражение в финале Australian Open. В 2021 году он уступил Новаку Джоковичу. В этом году сербский теннисист не смог принять участие в турнире. Его депортировали из Австралии перед стартом соревнований.

Дарья Коршунова
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