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Украинский посол назвала США «стратегическим другом номер один»

Посол Украины в США Оксана Маркарова: никаких трений между нашими странами нет

Фото: VItalii Kliuiev / www.imago-images.de / Global Look Press

Посол Украины в США Оксана Маркарова отвергла появление напряженности в отношениях Киева и Вашингтона. Комментируя публикации на эту тему в интервью телеканалу CBS, она назвала США «стратегическим другом номер один».

«Никаких трений между нашими странами нет», — констатировала украинский посол. По ее словам, между США и Украиной могут «проходить определенные дискуссии» и «быть разные точки зрения». «Но США являются нашим стратегическим партнером, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», — добавила Макарова, подчеркнув, что отношения между странами в течение последнего года были «на самом высоком уровне за последние 30 лет».

О том, что между США и Украиной растет напряженность из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России, ранее сообщили источники телеканала CNN. Собеседник агентства из числа американских чиновников задался вопросом, зачем Киев допускает утечки и искажает информацию, а также для чего просит у США дополнительные вооружения, заявляя при этом, что уровень «угрозы» не изменился.

Марина Совина
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