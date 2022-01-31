Фотографа ФБК заключили под стражу по делу о публичных призывах к терроризму

Люблинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу фотографу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Александру Струкову по делу о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку сайта суда.

Фигурант дела арестован, но судебное постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

По версии следствия, Струков в соцсетях призывал к терроризму, в своих комментариях он высказывал угрозы «лицам русской национальности». Ему вменяется статья 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).