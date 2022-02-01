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Дубай ужесточил правила въезда для россиян

АТОР: с 3 февраля срок действия ПЦР-теста для въезда в Дубай сократится до 48 часов

Фото: Pixabay

Власти Дубая сократят срок действия ПЦР-теста для турстов из ряда стран, в том числе из России, с 72 до 48 часов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как следует из рассылки авиакомпаний Emirates и flydubai, правила въезда будут ужесточены с 3 февраля 2022 года. Документ с результатами медицинских анализов необходимо предоставлять на английском или арабском языке.

В компании Space Travel подтвердили данную информацию, отметив, что ряд авиаперевозчиков и ранее требовали ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до вылета.

В АТОР добавили, что остальные правила въезда в эмират остаются прежними — по прибытии туристы должны повторно сдать ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию до получения результатов.

Ранее в январе в Абу-Даби изменили правила въезда для иностранных путешественников из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Теперь туристы, желающие избежать карантина, обязаны предъявить справку о введении бустерной дозы. Имеющие две прививки против COVID-19 больше не считаются полностью вакцинированными.

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Мария Гейн
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