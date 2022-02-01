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Россияне охладели к религии и полюбили эзотерику

«Эксмо-АСТ»: спрос на книги по эзотерике вырос на 53%, на книги о религии — упал на 30%

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На российском книжном рынке сформировалась отчетливая тенденция падения интереса к религиозной литературе и рост спроса на различные эзотерические товары. Об этом со ссылкой на данные группы «Эксмо-АСТ» (объединяет крупнейшие издательства и маркетплейсы) пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего покупатели полюбили карты Таро. Спрос на них вырос на 486 процентов, рассказали в Wildberries. Руководство по чтению карт пошло в список десятка самых популярных книг маркетплейса. А вот к книгам с религиозной тематикой россияне за год охладели больше, чем в 2020 году. Падение продаж, по данным «Эксмо», составило 30 и 14 процентов соответственно.

В общей сложности продажи эзотерической литературы выросли на 53 процента, что значительно больше увеличения на 13 процентов в 2020 году. К этой категории издатели относят книги о гаданиях, предсказаниях, эзотерических учениях.

Как объяснила начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова, больше всего покупателей интересует практическая сторона вопроса — «понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса». В денежном выражении доходы от таких продаж составили 400 миллионов рублей.

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Одновременно издательства фиксируют рост продаж в области психологии. В частности, в издательстве «Альпина Паблишер» подчеркнули, что не издают книг, «которые не базируются на научной парадигме картины мира», но литература о психологии и позитивном мышлении в 2021 году у них стала популярнее на 46 процентов. В «Азбуке-Аттикус» добавили, что конкретные книги об осознанности раскупают после того, как о них скажут известные блогеры.

В «Литресе» уверены, что интерес к такому чтению в ближайшее время будет расти в связи с ускорением цифровизации. В свою очередь в «Эксмо» полагают, что россияне пристрастились к эзотерике в поисках счастья, покоя, успеха и благополучия, а также из-за наличия большого числа авторов, спикеров и коучей. Традиционные религии и реальность гарантировать удовлетворение таких потребностей не могут, поэтому на помощь приходят альтернативные практики.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что каждый шестой владелец бизнеса в России (16 процентов) обращает внимание на знак зодиака соискателя.

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Платон Щукин
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