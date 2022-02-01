Сотни пассажиров застряли в самолете на ночь из-за метели и впали в истерику

Сотни пассажиров авиакомпании JetBlue Airways провели ночь в самолете, застрявшем из-за метели на взлетно-посадочной полосе в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью Йорке. Об этом пишет New York Post.

Так, на фоне общей паники некоторые путешественники впали в истерику, а один мужчина обмочился в кресле. Кроме того, пассажиры высказывали недовольство в социальных сетях, называя себя «заложниками аэропорта». По словам клиентов авиакомпании, они находились в самолете в ночное время суток на протяжении шести часов.

По данным издания, в воскресенье, 30 января, в восточной части США прошел зимний шторм — в результате один из крупнейших аэропортов страны оказался парализован. Около 20 прибывших самолетов были заблокированы из-за сугробов, еще десятки лайнеров совершили посадку на запасных аэродромах.

Ранее, 24 января, тысячи пассажиров, в том числе россияне, застряли в аэропорту Стамбула, который закрыли из-за сильного снегопада. Наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега. В результате авиагавань приостановила прием и отправку самолетов на несколько суток.