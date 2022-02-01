Россиянин отдохнул в Мексике за полмиллиона рублей и назвал сумму сумасшедшей

Российский турист потратил 550 тысяч рублей за два месяца отдыха в Мексике и рассказал о своих тратах. Таким опытом он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, автор блога назвал полмиллиона рублей сумасшедшей суммой для путешествия, однако отметил, что ему было не жалко потратить такие деньги на впечатления и приятные воспоминания.

«Мексика по сравнению с Россией очень дорогая страна. Впрочем, здесь тоже можно путешествовать бюджетно, но это уже совсем не те цифры, как в Турции или в какой-нибудь стране Юго-Восточной Азии», — отметил он.

Как рассказал мужчина, одной из самых больших статей расходов был перелет — билеты в обе стороны стоили 110 тысяч рублей на двоих. Позже он отменил обратный рейс, так как из Мексики сразу улетел в Эквадор — таким образом, билеты обошлись в 74 тысячи рублей. На перемещения внутри страны на автобусах россиянин потратил еще 45 тысяч.

На проживание у туриста ушло 122 тысячи рублей — по его словам, он выбирал бюджетные гостиницы или апартаменты с собственной ванной комнатой. В среднем одна ночь стоила 2-2,5 тысячи рублей.

«Есть, конечно, возможность жить дешевле — в хостелах, где пришлось бы делить комнату с другими путешественниками, но это не наш вариант», — уточнил он.

Питание в кафе и ресторанах на протяжении двух месяцев обошлось блогеру в 170 тысяч рублей, экскурсии и посещение достопримечательностей — в 55 тысяч рублей, страховка — в 11 тысяч рублей. «83 тысячи разлетелись на все остальное. Это сувениры, одежда, непредвиденные траты по здоровью, различные мелочи для жизни», — заключил россиянин.

Ранее в январе власти Мексики отменили все принятые антиковидные ограничения для туристов. Так, путешественников освободили от заполнения декларации о состоянии здоровья Vuela Seguro — в документе необходимо было указывать информацию о самочувствии и уведомлять о контактах с людьми, болеющими коронавирусом.

