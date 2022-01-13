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Популярный у россиян курорт отменил все ограничения для туристов

Мексика отменила требование заполнять декларацию здоровья Vuela Seguro для туристов

Фото: Reuters

Власти Мексики отменили все ограничения на въезд в страну. Об этом сообщает портал Travel off Path.

Так, с января 2022 года для прибытия на популярный пляжный курорт туристы, в том числе россияне, больше не должны заполнять декларацию о состоянии здоровья Vuela Seguro. В анкете задавались вопросы о самочувствии пассажира, а также о контактах с теми, у кого был положительный тест на коронавирус. После заполнения формы на почту приходил QR-код, который нужно было отсканировать в аэропорту.

Отмечается, что впервые об отмене формы Vuela Seguro заявил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гател в декабре 2021 года. По его словам, требование заполнять документ не помогло предотвратить распространение коронавируса и при этом затруднило обслуживание пассажиров в аэропортах.

Ранее власти Мексики смягчили правила въезда для иностранных туристов — с 1 декабря путешественников освободили от требования предоставлять сертификат о вакцинации против COVID-19 и результаты ПЦР-тестов. Кроме того, республика сняла все ограничения на регулярные и чартерные рейсы.

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Мария Гейн
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