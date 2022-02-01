Зеленский назвал ситуацию в экономике Украины стабилизацией

Экономическая ситуация на Украине стабилизируется, контроль над финансовой системой сохранен, а национальная валюта постепенно укрепляется. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил президент республики Владимир Зеленский.

В качестве причин такой уверенности он назвал перевыполнение плана по поступлениям в бюджет в январе на 7 миллиардов гривен (245 миллионов долларов), а также позитивную динамику по гособлигациям на мировых финансовых рынках.

При этом Зеленский напомнил, что в стране накоплено достаточно запасов газа и угля, чтобы пройти зимний период, а национальная атомная энергетика впервые в истории заработала на полную мощность. Речь идет об одновременной работе всех энергоблоков страны.

Также лидер Украины призвал сограждан надеяться только на себя, поскольку никто больше не построит, не защитит и не сохранит их страну. Он подчеркнул, что у Киева есть много друзей, но не следует забывать, что у этих друзей есть и собственные интересы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина получит финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро, как и было анонсировано ранее.

До этого сообщалось, что Украина возглавила антирейтинг по доступности бензина среди всех европейских стран. На среднюю зарплату в республике можно купить наименьшее количество топлива — 384,4 литра. В России это количество в три раза больше.