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В Раде рассказали о страхе из-за «достижения» Украины

Депутат Рады Бужанский о запуске всех энергоблоков АЭС: теперь стало страшно по-настоящему

Фото: Andrei Solomonov / Russian Look / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал о страхе из-за «достижения» страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», — отметил депутат, комментируя тот факт, что впервые в истории Украины в работу были запущены все 15 имеющихся энергоблоков АЭС. Отмечается, что с декабря в стране работали 14 из 15 реакторов.

Всего на Украине действуют четыре атомные электростанции, среди которых Запорожская АЭС с шестью энергоблоками является крупнейшей.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что запасов угля и газа на Украине уже достаточно, чтобы пережить зиму без отключений тепла и электроэнергии. По его словам, в настоящее время на складах ТЭС находится 806 тысяч тонн угля. В портах остаются еще порядка 260 тысяч тонн. Уровень запасов газа глава ведомства не назвал, но подчеркнул, что пройти отопительный сезон точно получится.

Марина Совина
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