Зеленский призвал украинцев рассчитывать только на себя

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан рассчитывать только на себя самих, передает «Страна.ua».

Выступая 1 февраля в Верховной Раде, Зеленский заявил, что «во всем всегда нужно надеяться только на собственные силы». «У нашей родины есть много друзей. И мы им еще раз благодарны. Но у друзей есть своя родина. Не забывайте об этом», — предупредил он.

По словам Зеленского, никто вместо украинцев не построит, не защитит и не сохранит их страну. «Мы должны рассчитывать только на себя», — добавил он.

Ранее Зеленский во время выступления в Раде подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек за три года.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва категорически отвергает обвинения в агрессивных намерениях.