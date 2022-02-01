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Зеленский призвал украинцев рассчитывать только на себя

Президент Украины Зеленский заявил, что никто вместо украинцев не защитит страну

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан рассчитывать только на себя самих, передает «Страна.ua».

Выступая 1 февраля в Верховной Раде, Зеленский заявил, что «во всем всегда нужно надеяться только на собственные силы». «У нашей родины есть много друзей. И мы им еще раз благодарны. Но у друзей есть своя родина. Не забывайте об этом», — предупредил он.

По словам Зеленского, никто вместо украинцев не построит, не защитит и не сохранит их страну. «Мы должны рассчитывать только на себя», — добавил он.

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София Сарджвеладзе
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