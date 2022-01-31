Украина стала страной с самым недоступным бензином в Европе

Украина заняла последнее место в рейтинге стран Европы по доступности бензина, составленном РИА Новости. Количество топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату, стало наименьшим среди европейских стран — 384,4 литра.

Возглавил список Люксембург, жители этой страны могут купить на среднюю зарплату 2329,9 литра бензина. На втором месте оказалась Норвегия (2148,8 литра), на третьем — Австрия (1944,6 литра). Россия расположилась на 17-м месте рейтинга: на среднюю зарплату граждане могут купить 927 литров топлива.

Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах — в пересчете на российскую валюту литр 95-го бензина стоит 169,1 рубля. За ними следуют Финляндия (159,1 рубля) и Дания (154,3 рубля). Самое дешевое топливо в Казахстане, там литр стоит 35,7 рубля. Вслед за ним по этому показателю идут Россия (51,3 рубля), Белоруссия (61 рубль) и Украина (81,9 рубля).

По предположениям аналитиков, в 2022 году автомобильное топливо в России подорожает на 8-10 процентов или пять рублей за литр. Такой скачок стоимости связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса. В 2021 году рост цен на топливо почти сравнялся с инфляцией и составил немногим более восьми процентов.