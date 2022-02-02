Девушка с 14-м размером груди пожаловалась на постоянные проблемы из-за бюста

Жительница английского города Уэллингборо, графство Нортгемптоншир, рассказала о жизни с 14-м размером груди и мечтах об операции по ее уменьшению. Ее историю публикует Daily Mirror.

21-летняя официантка Карли Смарт пожаловалась на постоянный дискомфорт и проблемы и-за большой груди. Она отметила, что бюст негативно влияет на все сферы ее жизни: она мучается от болей в спине, лямки от бюстгальтера натирают плечи, а форма на работе не застегивается. Однажды Смарт даже обожгла грудь об чайник, потому что не заметила, как к нему прислонилась. «Когда я держу подносы, мне приходится держать их немного выше, потому что я уже сбилась со счету, сколько стаканов опрокинула своей грудью», — призналась она.

Девушка не раз обращалась к врачам с просьбой провести операцию по уменьшению груди, однако медики отказывались, ссылаясь на лишний вес Смарт. Более того, дорогостоящая операция не входит в страховку, и ей необходимо будет оплатить ее самостоятельно.

Отказ от строгих диет британка объясняет нездоровыми отношениями с едой, которые были у нее до того, как она наладила систему питания: теперь она ничего себе не запрещает и старается не переедать. Чтобы собрать деньги на уменьшение бюста, Смарт начала делать украшения и продавать их в интернете.

Девушка добавила, что они с партнером планируют свадьбу, и ей бы очень хотелось решить проблему с грудью до церемонии. Недавно Смарт все же решилась на создание страницы для сбора средств на операцию на краудфандинговой платформе.

Ранее сообщалось, что жительница Бристоля, Англия, с 13-м размером груди рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается в жизни из-за огромного бюста. 26-летняя трихолог Шейд Ньюберри рассказала, что грудь у нее начала расти в шестом классе.