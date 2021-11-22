Девушка пожаловалась на нехватку денег из-за огромной груди

Жительница Бристоля, Англия, с 13-м размером груди рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается в жизни из-за огромного бюста. Ее историю публикует Daily Mirror.

26-летняя трихолог Шейд Ньюберри рассказала, что грудь у нее начала расти в шестом классе. По словам девушки, именно тогда у нее появился первый настоящий бюстгальтер. В средней школе бюст британки достиг пятого размера, а к 17 годам — девятого.

Большая грудь доставляет массу неудобств, признается Ньюберри. Например, она пожаловалась на то, что из-за большого веса груди и боли в спине ей пришлось перейти на полставки, потому что проводить целый день на ногах слишком тяжело. Как следствие, ее зарплата уменьшилась, и теперь она страдает из-за нехватки денег. Более того, она вынуждена одновременно носить два бюстгальтера, потому что один попросту не выдерживает бюст. «Найти бюстгальтеры подходящего размера — трудная задача, к тому же они намного дороже универсальных. Каждый из них обходится мне примерно в 42 фунта (4000 рублей — прим. “Ленты.ру”), а из-за веса моей груди они недолговечны», — отметила девушка.

Британка вынуждена носить мешковатую одежду на несколько размеров больше, чтобы скрыть свою грудь, потому что, как она говорит, обтягивающие вещи и топы и кофты с вырезом привлекают излишнее внимание. Некоторые и вовсе обвиняют девушку в том, что она специально выставляет грудь напоказ.

Постоянный дискомфорт негативно сказывается на всей жизни Ньюберри: из-за большой груди она не уверена в себе и не хочет лишний раз выходить из дома. Не в силах больше терпеть неудобства, она начала сбор средств на операцию по уменьшению бюста.

«Я не вижу будущего без операции по уменьшению груди, потому что только тогда я смогу жить так, как захочу, и носить то, что захочу», — заключила британка.

Ранее жительница Лондона, Великобритания, 23-летняя Мелисса-Мэй Лита тоже пожаловалась на огромный размер груди. По словам девушки, когда ей было десять лет, ее грудь начала стремительно расти и к 16 годам достигла восьмого размера.