Девушка пожаловалась на огромную грудь и комментарии мужчин

Жительница Лондона, Великобритания, 23-летняя Мелисса-Мэй Лита пожаловалась на огромный размер груди. Об этом сообщает Daily Mail.

Обладательница 10-го размера груди Лита рассказала, что ее бюст, который уже весит 13 килограммов, постоянно увеличивается и мешает ей жить полноценно. По словам девушки, когда ей было 10 лет, ее грудь начала стремительно расти и к 16 годам достигла восьмого размера.

«Я взрослела, а она продолжала расти, поэтому люди всегда думали, что я намного старше, чем есть на самом деле. Я получала отвратительные комментарии от мужчин, это было ужасно», — призналась британка. Она добавила, что она не раз подвергалась кибербуллингу и получала оскорбительные сообщения в соцсетях.

Британка мечтает об операции по уменьшению груди, но врачи отказываются проводить ее сейчас и настаивают на том, что сначала девушке нужно сбросить лишний вес. Обеспокоенная возможными осложнения пациентка обратилась к чиновникам, чтобы узнать об альтернативных вариантах операций и помощи, но пока ситуация остается прежней.

В настоящее время Лита заканчивает медицинский университет и готовится стать медсестрой. Однако с ее бюстом трудно подобрать удобную униформу, и он мешает ей полноценно взаимодействовать с пациентами.

Ранее сообщалось, что 24-летняя танцовщица и певица Бетани Лайон из Лос-Анджелеса, США, пожаловалась на вновь выросшую после операции по уменьшению грудь. По словам американки, она знала, что подобное может произойти в результате гормонального сбоя.