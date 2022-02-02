Европа сэкономила на спасении экономики

Страны Европейского союза сэкономили на спасении экономики и потратили лишь около трети из более чем трех триллионов евро, выделенных на преодоление последствий пандемии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

«Ситуация оказалась не настолько плохой, как было предусмотрено бюджетом, — объяснила Вестагер в интервью. — В целом мы использовали не более трети от выделенного бюджета».

Больше всего средств потратила Италия, которая использовала деньги для помощи бизнесу. Второй страной по объему использованной помощи оказалась Франция. Опасения насчет того, что большую часть бюджета себе заберет Германия, крупнейшая экономика региона, оказались напрасными. Однако Вестагер добавила, что экономическая помощь, оказанная одной стране региона, косвенно поможет и повлияет и на экономики других государств-членов блока.

Экономическая помощь в размере трех триллионов евро никак не связана с фондом восстановления в размере 800 миллиардов евро, который Европейский союз выделил в прошлом году для стимулирования экономики региона после локдаунов.

Несмотря на неполное использование европейского пакета помощи, страны региона переживают пандемию хуже, чем прогнозировали аналитики. По предварительным данным, рост годовой инфляции в январе в 19 странах еврозоны составил 5,1 процента вопреки прогнозам в 4,4 процента.