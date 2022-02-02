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Крупнейший в мире фонд сообщил о самом большом в истории оттоке средств

Фонд SPDR S&P 500 зафиксировал рекордный отток инвестиций в 6,96 миллиарда долларов

Фото: Shutterstock

Крупнейший в мире инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) зафиксировал самый большой месячный отток средств за свою историю. Как сообщает Bloomberg, январь стал худшим месяцем c 1993 года для американского инвестиционного фонда с капиталом 407 миллиарда долларов.

Только 31 января, когда акции на американском фондовом рынке немного отскочили после недавнего падения, инвесторы испугались, что восстановление будет недолгим, и бросились массово продавать активы. В итоге за день было выведено около 6,96 миллиарда долларов.

Котировки TNX от TradingView

Причем отток средств фиксировался не только SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) стоимостью 191 миллиарда долларов, повторяющий динамику технологического индекса NASDAQ 100, также фиксировал рекордный отток со времен пузыря доткомов, когда из фонда вывели порядка 6,2 миллиарда долларов.

В качестве основной причины падения стоимости акций крупнейших компаний США называют рост доходности по облигациям — она растет во всем мире в преддверии грядущего повышения ключевых ставок центральными банками. 18 января доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 1,8 процента впервые с начала пандемии COVID-19.

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Платон Щукин
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