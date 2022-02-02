Модель отказались пускать в парк развлечений из-за пышных форм

Американскую модель отказывались пускать в тематический парк Universal Studios до тех пор, пока она не прикрыла свое глубокое декольте. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в июне 2021 года, однако известно о нем стало только сейчас. 26-летняя жительница Флориды Уитни Пейдж Венабл (Whitney Paige Venable) пришла в парк развлечений в укороченном топе и шортах — по ее словам, точно так же были одеты и многие другие посетительницы.

Как рассказала героиня материала, на входе в парк к ней подошел сотрудник охраны и заявил, что не может пропустить ее внутрь из-за чересчур открытого наряда. «Я почувствовала себя оскорбленной. Мне сказали сменить топ, чтобы получить возможность войти. Мне кажется, это случилось из-за моих пышных от природы форм — людям могло бы стать дискомфортно в моем присутствии. Но мой внешний вид не противоречил правилам дресс-кода», — пожаловалась Венабл.

Чтобы продолжить свой визит, сверху на топ девушка надела футболку, которая хранилась в машине ее подруги, однако через некоторое время сняла ее из-за нестерпимой жары. «Тот факт, что меня судили по внешности, меня действительно бесит. Стройным девушкам разрешено носить все, что угодно, а обладательницы большой груди вынуждены страдать», — заключила модель.

В декабре 2021 года модель журнала Playboy выгнали из торгового центра в Майами из-за неподобающего внешнего вида. 31-летняя Франция Джеймс поделилась сторис в Instagram, в которых показала, как отправилась в магазин в образе Щелкунчика: голое тело женщины покрывал боди-арт, имитирующий праздничный костюм. «Не поверите, но охрана выгнала меня!» — посетовала героиня материала в соцсетях.