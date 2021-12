Модель Playboy выгнали из магазина из-за чересчур откровенного наряда

Модель журнала Playboy выгнали из торгового центра в Майами, США, из-за неподобающего внешнего вида. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Франция Джеймс поделилась сторис в Instagram, в которых показала, как отправилась в магазин в образе Щелкунчика. На кадрах видно, что голое тело женщины покрыто боди-артом, который имитирует праздничный костюм.

Манекенщица объяснила, что участвовала во флешмобе No Nut November, во время которого участники должны отказываться от сексуальных связей в течение месяца. В ролике она раздавала орехи мужчинам, напоминая об акции, после чего к ней подошел охранник и попросил покинуть торговой центр, поскольку ее чересчур откровенный наряд нарушал дресс-код магазина.

«Не поверите, но охрана выгнала меня!» — посетовала героиня материала в соцсетях. Подписчики Джеймс, в свою очередь, восхитились ее внешним видом в комментариях под одним из постов в Instagram. «Какого черта тебя выгнали? Выглядишь потрясно», «Охрана не поняла шутки», «Шикарный костюм, ненавижу охрану в торговых центрах», «Просто лучшая», — высказывались они.

В июне других женщин выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Встречающий менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.