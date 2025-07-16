Продюсер объяснил решение Моргенштерна выступать перед собаками

Продюсер Бабичев: Рэпер Моргенштерн готов выступать перед собаками ради денег

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев прокомментировал сообщения о том, что рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) выступит на дне рождения собаки. Его слова приводит «Абзац».

По словам Бабичева, мероприятие действительно является странным. В то же время он отметил, что мало кто отказался бы от выступления в комфортных условиях за 150 тысяч евро.

«Тем артистам, которые сейчас находятся не в России и не могут выступать в странах СНГ, выбирать не приходится, где выступать. Возможно, он думал, что об этом приватном мероприятии никто не узнает», — добавил продюсер. Он также не исключил, что Моргенштерн согласился на выступление перед животными ради хайпа.

Ранее стало известно, что Моргенштерн выступит на дне рождения чихуахуа. Рэпер исполнит десять треков, вынесет торт и поздравит собаку, а затем устроит фотосессию с именинником и его гостями. За это артист получит 150 тысяч евро.