Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 16 июля 2025РоссияЭксклюзив

В СПЧ раскритиковали поправку к законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов

Член СПЧ Меркачева раскритиковала идею штрафовать за поиск материалов
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева раскритиковала опубликованную ранее поправку к законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов. В разговоре с «Лентой.ру» правозащитница отметила, что предложение Госдумы ущемляет права ученых, юристов и журналистов.

«Это очень странные документы. Непонятно, как это все будет реализовываться. На мой взгляд, реализация невозможна без нарушения прав людей. Поиск каких-то материалов, ознакомление не могут быть преступлением», — заявила Меркачева.

Правозащитница отметила, что реестр экстремистских материалов пополняется практически ежедневно.

«Как человек должен быть в курсе, что что-то изменилось? Каким образом он должен мониторить? Каждое утро или как? А если с утра он посмотрел, например, книга еще не считается экстремистской, а в обед ее признали? Чтобы это принять, должны публично извещать всех о том, что тот или иной материал признан экстремистским. Каким образом это будут делать? Не совсем понятно», — добавила она.

Мы не говорим уже про то, как работать ученым, адвокатам, журналистам. Они для того, чтобы знать, что думает человек противных, преступных взглядов, должны с этим ознакомиться

Ева Меркачева член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ), журналист

Меркачева напомнила, что журналист в поисках мотивов преступников часто знакомится с его историей и с его материалами, которые уже могут быть признаны экстремистскими.

«Грубо говоря, школьные стрелки, которые признаны террористами и экстремистами. Прежде чем они совершали свои преступления, они вели страницы в соцсетях. Журналисты после того, как трагедия произошла, начинали искать информацию. Будет ли это считаться незаконным? Это абсурд», — заявила правозащитница.

Также член СПЧ напомнила, что в Конституции Российской Федерации сказано, что у каждого есть право на доступ к информации.

«Получается, что у нас теперь все ученые и журналисты, которые изучают экстремистов и террористов — преступники? В общем, это безумие», — заключила она.

Материалы по теме:
Без мемов и мискликов. Почему российские компании массово отказываются использовать популярные мессенджеры на работе?
Без мемов и мискликов.Почему российские компании массово отказываются использовать популярные мессенджеры на работе?
Реклама
28 января 2025
Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту
Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту
Сегодня

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться новая статья, согласно которой поиск некоторой информации может обернуться для россиян штрафом. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Речь идет о статье 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»). Размер штрафа для граждан за такое правонарушение будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Перестрелка на сигнальных пистолетах между подростками в российском городе попала на видео

    Статую Свободы захотели перенести из США в другую страну

    Прокурор назвал видеоролики бывшей ведущей «Вестей» вызывающими страх

    Израиль нанес удар по сирийскому Генштабу

    В Германии заявили об идейном споре с Францией из-за Украины

    Редкое явление заметили в Москве

    Российского борца отстранили на четыре года за допинг

    В СПЧ раскритиковали поправку к законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов

    Продюсер объяснил решение Моргенштерна выступать перед собаками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости