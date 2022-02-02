Сын Рудковской и Плющенко стал героем рекламы Zara

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный в соцсетях как Гном Гномыч, стал героем новой рекламной кампании испанского ретейлера Zara. Соответствующие снимки опубликованы на сайте бренда.

Фото: Zara

Мальчик снялся в каталоге марки, фотографии в котором изображают тренировку детей на ледовой арене. Девятилетний фигурист запечатлен в худи черного цвета с серебристой надписью и розовой полосой и таких же спортивных брюках. Стоимость костюма составляет 4298 рублей. На размещенных кадрах Александр на коньках выполняет элементы фигурного катания.

Ранее в августе 2020 года Александр Плющенко снялся в нарядах люксовых брендов и удивил подписчиков. На ролике он демонстрирует вещи различных модных домов, в частности, Gucci, Louis Vuitton и Fendi. Некоторые фанаты в комментариях удивились чересчур дорогому наряду Гном Гномыча.