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Сын Рудковской и Плющенко стал героем рекламы Zara

Девятилетний Александр Плющенко стал героем рекламной кампании испанского ретейлера Zara

Фото: Zara

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный в соцсетях как Гном Гномыч, стал героем новой рекламной кампании испанского ретейлера Zara. Соответствующие снимки опубликованы на сайте бренда.

Фото: Zara

Мальчик снялся в каталоге марки, фотографии в котором изображают тренировку детей на ледовой арене. Девятилетний фигурист запечатлен в худи черного цвета с серебристой надписью и розовой полосой и таких же спортивных брюках. Стоимость костюма составляет 4298 рублей. На размещенных кадрах Александр на коньках выполняет элементы фигурного катания.

Ранее в августе 2020 года Александр Плющенко снялся в нарядах люксовых брендов и удивил подписчиков. На ролике он демонстрирует вещи различных модных домов, в частности, Gucci, Louis Vuitton и Fendi. Некоторые фанаты в комментариях удивились чересчур дорогому наряду Гном Гномыча.

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Карина Черных
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