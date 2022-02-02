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В Германии запуск «Северного потока-2» связали с кризисом вокруг Украины

В бундестаге запуск «Северного потока-2» связали с войсками России у границ с Украиной

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Срок запуска трубопровода «Северный поток-2» напрямую связан с разрешением политического кризиса вокруг Украины: пока Россия не отведет войска, якобы сосредоточенные на границах, Германия не запустит проект. Об этом заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, цитату приводит РИА Новости.

Она опровергла мнение, согласно которому газопровод является исключительно экономическим проектом, и связала его с «геостратегией» России по организации поставок газа в Германию в обход Украины.

«В отношении этого мы занимаем ясную позицию, что запуска "Северного потока-2" не может произойти до тех пор, пока (президент России) Владимир Путин размещает столько солдат на границе (с Украиной)», — заявила глава комитета бундестага.

Москва при этом категорически отрицает планы по эскалации и, напротив, опасается провокаций со стороны Киева.

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Виктория Кондратьева
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