Президент Казахстана и глава «Лукойла» обсудили перспективы сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Нур-Султане встречу с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым, в ходе которой стороны обсудили текущие проекты на территории республики с участием компании, а также перспективы сотрудничества России и Казахстана в топливно-энергетической сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Лукойла».

Вагит Алекперов поблагодарил главу государства за возможность постоянного диалога и поддержку иностранных инвесторов, а также выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия компании в республике, в том числе по новым геологоразведочным проектам, и в развитии партнерства с АО НК «КазМунайГаз».

В настоящее время «Лукойл» участвует в четырех проектах по разведке и добыче углеводородов на территории Казахстана: Карачаганак (13,5 процента), Тенгиз (5 процентов), Женис (50 процентов) и Аль-Фараби (49,9 процента), в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений. С 2019 года Компания запустила в Казахстане завод смазочных материалов производительностью 100 тысяч тонн в год.

Инвестиции российской компании в проекты на территории республики превышают 10 миллиардов долларов.

В конце 2021 года «Лукойл» подписал соглашение о принципах по проекту «Каламкас-море и Хазар» и стал стратегическим партнером Республики Казахстан в освоении этих крупных месторождений. В настоящий момент совместная рабочая группа российских и казахстанских специалистов прорабатывает детали и условия партнерства по обустройству месторождений.

