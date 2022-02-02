Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком-2»

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии попрощаться с газопроводом «Северным потоком-2». Об этом он заявил в интервью Die ZEIT, передает РИА Новости.

«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком — 2". Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать», — сказал Кличко.

Киевский градоначальник считает, что ФРГ должна отказаться от газопровода. «Конечно, я понимаю, что "Северный поток — 2" был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна, — заявил Кличко. — Это не тайна, что русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину».

Мэр также раскритиковал заявление бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, который обвинил Украину в «бряцании оружием». По мнению Кличко, Шредер выступает «скорее за Россию, чем за Германию».

Ранее глава немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал две ошибки Европейского союза в отношении России. По его мнению, это планы по отключению от международной платежной системы SWIFT и заключение соглашения об ассоциации с Украиной, которое привело к противоречиям в действующих торговых договоренностях с Москвой.