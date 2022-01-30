В Германии назвали две ошибки Евросоюза в отношении России

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Die Welt назвал две ошибки Европейского союза (ЕС) в отношении России. Первая из них — планы по отключению от международной платежной системы SWIFT. По мнению политика, это нанесет вред Европе. Вторая — заключение Евросоюзом соглашения об ассоциации с Украиной, которое привело к противоречиям в действующих торговых договоренностях с Москвой.

Планы по отключению от SWIFT

Мерц отметил, что отключение России от SWIFT опасно тем, что эта система может рухнуть, после чего не исключен переход на китайскую платежную систему. Глава ХДС добавил, что, несмотря на риски, такая возможность продолжает оставаться предметом обсуждения в Европе.

Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система рухнет и что нам затем, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный вред самим себе Фридрих Мерц глава ХДС

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает все возможные санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Она допустила отключение России от международной платежной системы SWIFT и введение санкций против «Северного потока-2».

26 января Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросил у европейских банков отчеты об их готовности к введению санкций против России. Представители ЕЦБ выясняют, каким образом финансовые организации будут действовать при различных сценариях, например при попытке заблокировать доступ российских банков к SWIFT.

Соглашение об ассоциации с Украиной

По мнению Фридриха Мерца, еще одной ошибкой Евросоюза было заключение соглашения об ассоциации с Украиной. Он указал, что это привело к противоречиям в отношении действующих торговых договоренностей с Россией.

Мы как ЕС должны уважать то, что страны, которые, например, заключают соглашения об ассоциации или соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, одновременно могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами Фридрих Мерц глава ХДС

Политик подчеркнул, что Россия была и остается европейской страной, поэтому Евросоюзу следует задаться вопросом, что можно сделать, чтобы включить ее в европейский политический порядок. Глава ХДС добавил, что с Москвой всегда следует вести переговоры, несмотря на сложности, и делать это должна не только Германия, но вся Европа. Он отметил, что Берлин не имеет права проводить пророссийскую политику за спинами у своих соседей.

Позиция по «Северному потоку-2»

Мерц также высказался по поводу «Северного потока-2». Он отметил, что серьезной стратегической ошибкой Германии была классификация газопровода как частного экономического проекта и несогласованность позиции с другими европейскими партнерами.

Глава ХДС добавил, что Берлин оказался в сильной зависимости от Москвы, поскольку имеет серьезную потребность в газе. Он указал, что при нормальном стечении обстоятельств достроенный трубопровод был бы обязательно введен в эксплуатацию.

С экономической точки зрения было бы неразумным останавливать «Северный поток-2», когда в него инвестированы такие огромные деньги. Но если Россия действительно вторгнется на Украину, возможность запуска трубопровода категорически исключена Фридрих Мерц глава ХДС

28 января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза готовы ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» в том случае, если Россия начнет вторжение на Украину.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что, если против газопровода «Северный поток-2» будут введены санкции на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, поставки российского газа в Европу могут быть снижены на неопределенный срок. Аналитики считают, что такая ситуация приведет к скачку цен на рынке газа.

Ситуация вокруг Украины

Мерц также прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. Он напомнил, что есть решение Североатлантического альянса от 2008 года о том, что до определенной поры страна не будет принята в его состав.

Я считаю эту позицию и сегодня правильной. Но немыслимо, чтобы мы пошли навстречу требованию России на долгосрочную перспективу исключить эту свободу решения о вступлении Украины Фридрих Мерц глава ХДС

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не отправлять войска альянса на территорию Украины даже в случае «российского вторжения» на ее территорию. Он подчеркнул, что военный блок не станет обеспечивать военную безопасность стран, которые не входят в его состав.

Глава ХДС также обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в медлительности в происходящем вокруг Украины. По его мнению, тот действует крайне нерешительно, избегает внешнеполитических тем, вероятно, опасаясь противодействия собственной Социал-демократической партии.

Мерц высказался по поводу поставок Киеву оружия. Он подчеркнул, что у Берлина есть обоснованные возражения по этому поводу. При этом политик указал, что остальные 27 стран-членов Евросоюза не должны стать недееспособными из-за вето правительства ФРГ.

А если государства ЕС не смогут между собой договориться, то в качестве крайней меры Украине нужно предоставить оборонительное вооружение для самозащиты в согласовании с Польшей, Францией, Великобританией и странами Балтии Фридрих Мерц глава ХДС

В Берлине неоднократно утверждали, что не намерены отправлять Киеву оружие для войны в Донбассе. В январе с такими заявлениями выступали канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. До этого, в декабре 2021 года, бывший канцлер республики Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках летального вооружения.

