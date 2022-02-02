В Крыму оценили угрозу нападения Украины на полуостров

Украина может посягнуть на Крым в случае вступления в НАТО, дальнейшей милитаризации и поддержке со стороны США, Великобритании, Европы, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил угрозу и добавил, что нападение на полуостров хоть и возможно, но ни к чему не приведет, поскольку за него вступится вся Россия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать вероятности того, что Украина может посягнуть на российский Крым. Цеков согласился, что такая возможность, действительно, существует, но отметил, что Россия всегда будет готова дать отпор.

Воинственный настрой Украины

«По Крыму нельзя исключать любую вероятность. Мы видим, как воинственно настроено украинское руководство, как настроены нацики в отношении и Донбасса, и полуострова. Эта воинственность только повышается ввиду поддержки, оказываемой США и рядом европейских стран, вооружающих Киев. Если Украину продолжат милитаризировать, если ее примут в НАТО, вероятность вторжения в Крым возрастет. Другое дело, что из этого все равно ничего не выйдет: мало того что полуостров будет защищать все местное население, защищаться станет и вся Россия», — заметил политик.

Несмотря на то что подобный сценарий кажется маловероятным и даже фантастическим, Цеков напомнил, что когда-то невозможным казался и распад СССР, а затем невозможным казалось возвращение Крыма.

«Так что готовыми нужно быть ко всему. И предупреждать такое развитие событий», — сказал Цеков.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны. По словам депутата, в доктринальных документах Украины говорится о возвращении Крыма и Донбасса. Однако в случае вступления страны в НАТО все это станет международной проблемой, подчеркнул он.