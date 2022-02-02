В Крыму предупредили об опасности вступления Украины в НАТО

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны. Об этой опасности он предупредил в разговоре с РИА Новости.

По словам депутата, в доктринальных документах Украины говорится о возвращении Крыма и Донбасса. Однако в случае вступления страны в НАТО все это станет международной проблемой, подчеркнул он.

Константинов также сравнил ситуацию с Минскими соглашениями, выходить из которых Украина не хочет, с террористическим захватом. Он добавил, что «украинский режим взял весь мир в заложники».

«Конечно, дело не в них и не в удовлетворении их политических аппетитов. Просто они используются Западом как раздражитель, создающий проблемы России», — заключил глава крымского парламента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО Киев может начать военную операцию в Крыму, являясь членом альянса. По его словам, сама Украина и ситуация в стране являются просто инструментом для достижения данной цели. Кроме того, комментируя выполнение Минских соглашений, глава государства указал на разные заявления по этому поводу.