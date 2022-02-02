Россияне нашли альтернативу квартирам в Москве

Россияне активно приобретают квартиры и люксовые виллы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

Российские покупатели недвижимости в ОАЭ нашли своеобразную альтернативу московским квартирам. Апартаменты, например, в Дубае и в элитном доме в Москве равной площади будут стоить примерно одинаково, отметила эксперт. Цены на рынке недвижимости ОАЭ быстро растут, поэтому вкладываться в местные квадратные метры выгодно, указала она.

Кроме того, сообщила Слуцкая, власти страны рассматривают возможность смягчения визовой политики для россиян. Речь идет о предоставлении собственникам недвижимости долгосрочных («золотых») виз, которые максимально приближены к виду на жительство.

Специалист добавила, что в Крыму цены на люксовые апартаменты и виллы тоже максимально приблизились к ценам на аналогичную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на недвижимость в Дубае вырос на 40 процентов после начала выставки Expo 2020, то есть с 1 октября 2021 года. Наиболее активны на рынке недвижимости этого азиатского города покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири. Кроме того, жилье в Дубае кинулись скупать выходцы с Дальнего Востока и из нефтегазовых регионов.