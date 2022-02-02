Первый зампред правящей партии Казахстана подал в отставку

Первый заместитель председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» Бауыржан Байбек подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Байбека, перед партией сейчас поставлены совершенно новые задачи, которые требуют свежих подходов и взглядов. «Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности Председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено», — написал он.

Бауыржан Байбек занимал должность первого заместителя главы партии шесть лет, с 2013 года с перерывом на работу мэром Алма-Аты в 2015-2019 годах.

Ранее также стало известно, что племянник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева покинул пост главы совета директоров компании «КазАгроФинанс».

Ранее Токаев был назначен главой партии «Нур Отан». На эту должность его порекомендовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сам занимал ее ранее.