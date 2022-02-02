Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Первый зампред правящей партии Казахстана подал в отставку

Первый заместитель главы казахстанской партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек подал в отставку

Фото: страница Бауыржана Байбека в Facebook

Первый заместитель председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» Бауыржан Байбек подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Байбека, перед партией сейчас поставлены совершенно новые задачи, которые требуют свежих подходов и взглядов. «Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности Председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено», — написал он.

Материалы по теме:
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января

Бауыржан Байбек занимал должность первого заместителя главы партии шесть лет, с 2013 года с перерывом на работу мэром Алма-Аты в 2015-2019 годах.

Ранее также стало известно, что племянник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева покинул пост главы совета директоров компании «КазАгроФинанс».

Ранее Токаев был назначен главой партии «Нур Отан». На эту должность его порекомендовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сам занимал ее ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Сборная России по хоккею отказалась лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Обвиняемому в причастности к теракту в метро Москвы запросили пожизненный срок
Кремль прокомментировал перенаправление транзита белорусских удобрений
Раскрыты данные о многомиллионной недвижимости Градского в Москве
Российские военные получат БМП «Басурманин»
Кремль оценил слова сравнивших Россию с лисой в курятнике Блинкена и Псаки
Россияне массово захотели отдохнуть как Сталин
Бастрыкин поручил разобраться в истории оставшейся без жилья блокадницы
Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.