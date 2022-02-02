Названы самые частые признаки постковидного синдрома

К самым частым признакам постковидного синдрома относят одышку, повышенную утомляемость, изменение вкуса и обоняния, а также раздражительность. Такие признаки назвала в разговоре с «Известиями» иммунолог Мария Польнер.

В то же время она отметила, что тяжесть течения болезни не связана с длительностью постковидного синдрома. Польнер подчеркнула, что прежде всего нужно выявить причину появления таких последствий.

«Чаще всего при ковиде поражается сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы. Поэтому при наличии жалоб, решается вопрос о консультации узких специалистов, например кардиолога, пульмонолога или невролога», — заявила иммунолог.

Также Польнер напомнила, что известны случаи возникновения депрессии после коронавируса. При таком проявлении пациенту важно подобрать правильное лечение вместе с врачом-психиатром, добавила она.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, что COVID-19 легче проникнуть в организм через нос — это основной путь заражения инфекцией.

Вирусолог подчеркнул, что попадание коронавируса в организм через нос наиболее опасно.