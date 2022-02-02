Вдова получила знак от покойного мужа, пошла на свидание и обрела любовь

Жительница США стала вдовой через год после свадьбы и впервые пошла на свидание через три с половиной года после смерти мужа. Как сообщила женщина изданию Insider, она получила развеселивший ее знак от покойного супруга, начала новую жизнь и обрела счастье и любовь.

До свадьбы Керри Филлипс встречалась с возлюбленным восемь лет. Через год после заключения брака мужчина поехал навестить родственников, и вскоре ей сообщили о его внезапной смерти. Оказалось, он скончался от недиагностированной малярии.

В течение трех с половиной лет овдовевшая Филлипс горевала и не ходила на свидания с другими мужчинами. Однажды женщина все же решилась снять обручальное кольцо и начать новую жизнь, однако в этот момент сильно ударилась об дверь пальцем, в результате чего он распух, и кольцо застряло. Филлипс подумала, что это знак от ее покойного мужа, и рассмеялась.

Американка создала страницу на сайте знакомств и начала вести блог Young, Widowed, and Dating (Молодая, овдовевшая и ищущая любовь), который стал платформой для вдовцов и вдов. Потерявшие партнера люди делились своими чувствами и рассказывали о планах на будущее.

Вскоре Филлипс пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств. С того момента прошло уже семь лет, и пара по-прежнему в счастливых и гармоничных отношениях. Именно этот мужчина помог американке снять обручальное кольцо с помощью зубной нити.

По словам женщины, прежде чем завести анкету, она убедилась, что не ищет замену мужу и продолжает чтить его память. Новый бойфренд американки отметил день ее свадьбы с покойным мужем в календаре и каждый раз поддерживает ее в эту дату. Филлипс также призналась, что пересмотрела свои взгляды на любовь: если раньше она говорила любимому, что не может без него жить, то теперь она поняла, что это не так.

Ранее сообщалось, что вдове из Англии пришлось пойти в суд, чтобы отстоять право воспользоваться замороженной спермой покойного мужа для зачатия ребенка. Из-за ошибки в документах, допущенной 11 лет назад, клиника репродуктивного здоровья отказала ей в доступе к материалу.